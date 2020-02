Nicola Savino, genitori morti entrambi nel giro di un anno: il dramma del conduttore di Radio Deejay recentemente impegnato al Festival di Sanremo.

Nicola Savino sta avendo negli ultimi anni il successo che si merita dopo un lungo periodo di gavetta seguito ad un periodo di notorietà limitato alla radio. Ora è una star della tv italiana e la consacrazione è stata la conduzione del dopo Festival di Sanremo di quest’anno che ha fatto ottimi ascolti su Rai Play.

Leggi anche –> Nicola Savino, chi è la moglie Manuela Suma: età, foto, carriera

Il doppio dramma di Nicola Savino

Qualche anno fa Savino ha vissuto un momento molto difficile della sua vita. Infatti il 12 agosto 2013 perse la mamma. Il conduttore radiofonico disse in quell’occasione: “Il 12 agosto è morta mia madre. Quel giorno mi sono addormentato ragazzo, mi sono svegliato uomo.” Ancora non sapeva che il destino gli avrebbe riservato un’altra enorme amarezza e a pochissimo tempo di distanza da quel tremendo lutto. Infatti poco più di un anno dopo, ad inizio ottobre del 2014, morì anche suo padre Francesco Savino.

“La vita è un happening!”

Francesco Savino , il migliore. — Nicola Savino (@NicoSavi) October 5, 2014

Recentemente il conduttore di Radio Deejay ha spiegato qualcosa del suo essere padre e ha fatto un riferimento proprio a suo papà: “Ho paura di perdere contatto con mia figlia. Sono figlio di un papà sempre in viaggio, so che la mia fortuna è tornare a casa per cena.” Francesco Savino lavorava all’Eni di San Donato Milanese e proprio per il suo lavoro era spesso in giro per il mondo.