Nicola Savino, chi è la moglie Manuela Suma: età, foto, carriera

Abbiamo apprezzato ancora una volta la simpatia di Nicola Savino nello show del dopo Festival. Il conduttore è ormai un pilastro del mondo dello spettacolo, ciò nonostante della sua vita privata di conosce davvero poco. Savino, infatti, ha deciso come molti colleghi di tenere ben separata la famiglia dalla vita professionale, una scelta che pare stia pagando visto che il matrimonio con Manuela Suma procede a gonfie vele.

I due si sono conosciuti nel 2003, quando Nicola stava partecipando con i colleghi di Radio Deejay all’allestimento di un calendario che vedeva tutti gli speaker protagonisti. In quella occasione Manuela si occupava di curare il look dei protagonisti degli scatti. L’incontro ha portato ad un attrazione fulminante che è culminata in un matrimonio. La coppia ha anche una figlia di 11 anni, Matilde, che impazzisce per il padre.

Manuela Suma, chi è la moglie di Nicola Savino

Manuela Suma ha 42 anni e di mestiere fa la costumista e la consulente per l’immagine. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi programmi televisivi, curando il look di alcuni dei presentatori più conosciuti del vecchio stivale. Tra questi spicca Benedetta Parodi, alla quale Manuela ha creato lo stile glamour davanti ai fornelli. Di lei il marito ha parlato sempre con toni entusiastici, come della compagna della vita: “Questo secondo matrimonio è inaspettato e carico di gioia, anche se stiamo insieme da 17 anni e siamo sposati dal 2009. Io sono favorevole, un matrimonio sancisce un unione, è bello, non posso che parlarne bene, io sto bene”.