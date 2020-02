Lutto nel mondo del calcio: morto l’arbitro Loris Azzaro

Morto l’arbitro Loris Azzaro, lutto nel mondo del calcio: il giovane fischietto stava andando a prendere l’aereo, cordoglio per la sua morte.

Tragedia nel mondo del calcio: choc tra gli arbitri per la morte di Loris Azzaro, aveva solo 25 anni. Figlio d’arte e agente di polizia, il giovane di Aosta era sulla via dell’aeroporto di Torino.

Leggi anche –> Tragedia nel calcio, morto arbitro durante la partita – VIDEO

Stava andando a prendere l’aereo: avrebbe dovuto dirigere nel campionato di Eccellenza in Basilicata. L’incidente, nel quale sono rimasti coinvolti altri 2 veicoli senza conseguenze, è avvenuto all’altezza di Volpiano.

Leggi anche –> Arbitro Banti, grave lutto: la madre sta male, infarto stronca il papà

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cordoglio per la morte dell’arbitro Loris Azzaro

Per il giovane arbitro non c’è stato nulla da fare. Su Facebook, l’AIA di Casale Monferrato esprime il proprio cordoglio: “È mancato, improvvisamente, in un tragico incidente stradale, il giovane arbitro Loris Azzaro. Il Presidente Massimo Belló ed il VicePresidente Williams Monte, insieme ai componenti del consiglio direttivo sezionale, e a nome di tutti gli arbitri casalesi, esprimono alla famiglia di Loris ed ai colleghi della sezione di Aosta, profondo cordoglio e vicinanza”.

Intanto, il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi per ricordare il giovane fischietto Loris Azzaro, della sezione di Aosta, ha disposto che tutti gli arbitri oggi scendano in campo col lutto al braccio. “Un tragico incidente, alle sei del mattino, lo ha portato via ai suoi cari e a tutti noi. Non c’è altro da aggiungere, se non l’amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata, mentre inseguiva un sogno”, le parole dell’AIA. Cordoglio per l’accaduto anche da parte del Presidente della FIGC Gabriele Gravina.