Il tradimento di un marito è stato scoperto dall’amica della moglie mentre si trovava in ospedale. Adesso la donna si chiede se deve denunciare l’uomo.

La donna in questione era in ospedale per un appuntamento prenatale quando ha notato il marito di una delle sue più care amiche. Stava per salutarlo quando, però, l’ha visto avvicinarsi a una donna visibilmente incinta. La donna li ha osservati da lontano, notando come sembrassero molto molto intimi. Indecisa su come comportarsi, è andata su Internet per chiedere aiuto al web su come dire alla sua amica quello che aveva visto.

“Devo avvertire la mia amica del tradimento del marito?”

“La donna era sicuramente incinta e dalle loro azioni sembravano propri una coppia! Loro non mi hanno notata, ma la mia cara amica e lui stanno ancora insieme. Si sono sposati e si sono trasferiti al paese del marito. Lei lo adora, come glielo dico? Devo dirglielo?“. Il post della donna sul blog Mumsnet ha ricevuto oltre 250 commenti. Alcuni dicevano che, forse, le cose non erano come sembravano e faceva meglio ad attendere per parlare con la donna. Altri invece le consigliavano di andare dalla sua amica e parlarle immediatamente. La donna è rimasta molto indecisa su come comportarsi e non ha ancora preso una decisione, ma si dice ‘molto pentita di non averlo affrontato quando ne aveva l’occasione‘.

