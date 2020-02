Mara Venier, sempre carismatica ed esuberante, questa volta si propone in una versione più dolce e romantica per San Valentino.

Mara Venier è amatissima dal suo pubblico per essere diretta e schietta con tutti, senza peli sulla lingua. Classe 1950, Mara appare in televisione sempre sorridente e piena di brio. Mara non è mai stata restia a parlare della sua vita sentimentale: si sposò con l’attore Francesco Ferracini, ma i due divorziarono poco dopo. Nell’84 ha sposato l’attore Jerry Calà , separandosi nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con un altro volto noto della televisione, Renzo Arbore. Ma dal giugno 2006 Mara ha trovato il vero amore con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Leggi anche -> Domenica In, Mara Venier si infuria prima della diretta

Leggi anche -> Sanremo 2020 | Mara Venier scende le scale dell’Ariston senza scarpe

L’amore tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro

Mara Venier e il marito Nicola Carraro si mostrano sempre molto teneri sui social, come nello scatto per San Valentino. I due si sono conosciuti da adulti, con diverse relazioni finite alle spalle. Per la prima volta sono stati uniti da amici in comune che gli hanno organizzato una cena a Forte dei Marmi; da come racconta Nicola Carraro tra i due non è stato amore a prima vista, anzi. A Mara era sembrato antipatico, ma alla fine Nicola l’ha conquistata. E Nicola è proprio il marito che tutte vorrebbero: attivissimo sui social, si descrive ‘fan accanito di Mara‘ e non perde mai un momento per difendere la moglie se ce ne è bisogno, come nel caso della discussione con la collega Barbara D’Urso. I due vivono tra l’Italia, dove lei conduce Domenica In, e i Caraibi, dove Nicola ha acquistato una villa e amano condividere spessissimo sui social gli aspetti della loro vita quotidiana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!