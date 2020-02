Maldestro, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Maldestro è un giovane cantautore napoletano che, partito dalle strade di Scampia, sta scalando le vette del successo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Maldestro è un giovane compositore e cantante napoletano che si è fatto conoscere e apprezzare con Canzone per Federica, brano che gli ha consentito di accedere alla finale nella categoria Nuove Proposte alla 67° edizione del Festival di Sanremo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Maldestro

Antonio Pestrieri, alias Maldestro, è nato nel quartiere napoletano di Scampia l’11 marzo 1985 e ha alle spalle un’infanzia decisamente sui generis: è infatti figlio dell’ex capoclan Tommaso Pestrieri, mentre la sua amatissima mamma Rachele è non vedente – il che però non le ha impedito di lasciare il marito quando ha scoperto chi era realmente, portando con sé Antonio e la sorella Concetta.

“Mia mamma non vede, e questo cambia tutto – ha raccontato a tale proposito il giovane cantautore -. Per capire come stessi crescendo passava le mani sul mio viso. Toccava i capelli, le palpebre, le orecchie e la bocca. Ma quello che più mi piaceva era stare sulle sue ginocchia, mentre alla tastiera accennava Beethoven”.

A 9 anni Maldestro ha cominciato a suonare il pianoforte, grazie anche a un regalo di sua madre, ma durante l’adolescenza si è avvicinato al teatro e da quel momento ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione, alla regia e alla drammaturgia. A 16 anni aveva già composto più di 15 opere teatrali, tra cui Diamoci un taglio, nel quale si fanno nomi e cognomi delle persone con cui il padre intratteneva attività illegali.

Molte delle canzoni di Maldestro, a partire da Facciamoci un selfie e Sopra al tetto del comune, sono diventate famose soprattutto attraverso Youtube. Ma il brano che ha riscosso più successo è sicuramente Abbi cura di te, scelto come colonna sonora del film Beata ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman.

La vita privata di Maldestro si intreccia, come spesso in questi casi, a quella artistica. La famosa Federica di cui il giovane cantautore parla nella sua canzone, infatti, esiste realmente: è una persona alla quale è molto legato e a cui ha voluto molto bene, anche se a quanto pare non è la sua fidanzata.

