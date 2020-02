Lecce Spal: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Lecce e Spal: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Via del Mare.

Si è giocato oggi sabato 15 febbraio 2020, alle ore 15.00, il primo anticipo della giornata della serie A che vede di fronte Lecce e Spal, due squadre che sono in lotta per la salvezza.

Salentini reduci da 2 convincenti vittorie contro Torino e Napoli, contro una Spal in crisi di risultati e che ha cambiato l’allenatore, con l’arrivo di Gigi Di Biagio.

Lecce Spal, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Dunque, le due squadre si sono date filo da torcere e per novanta minuti hanno dato il massimo in quello che era il primo confronto in serie A in terra salentina tra le 2 compagini. Formazione di casa sorniona, in un primo tempo dove gli ospiti giocano decisamente meglio, ma vengono puniti da un rigore per fallo di Bonifazi su Majer. Dal dischetto va capitan Mancosu che non sbaglia. Il secondo tempo invece si apre col pareggio ospite: calcio d’angolo di Valdifiori e Petagna che fa prevalere di testa tutta la sua prestanza fisica.

Il secondo tempo è sicuramente più aperto e vivace, con entrambe le squadre che cercano la via del gol in diverse occasioni. Deiola, Castro e Barak sbagliano tre occasioni, poi è Majer a punire la Spal su assist del solito Mancosu: primo gol in serie A per lo sloveno a metà secondo tempo ed è una rete pesante. Qualche minuto dopo, Barak manca il gol del 3-1, ma a quel punto il Lecce è costretto a coprirsi e a subire l’avversario. I salentini resistono e si portano a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Formazioni e pagelle di Lecce Spal

LECCE (4-3-2-1): Vigorito 6,5; Donati 5,5, Lucioni 6, Rossettini 5,5, Calderoni 6; Majer, Deiola, Barak; Falco, Mancosu; Lapadula. ALL.: Liverani.

SPAL (4-3-3): E.Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Valoti, Petagna, Di Francesco. ALL.: Di Biagio.

