Lecce Spal Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lecce e Spal è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 15 febbraio 2020, alle ore 15.00, il primo anticipo della giornata della serie A che vede di fronte Lecce e Spal, due squadre che sono in lotta per la salvezza.

Salentini reduci da 2 convincenti vittorie contro Torino e Napoli, contro una Spal in crisi di risultati e che ha cambiato l’allenatore, con l’arrivo di Gigi Di Biagio.

Lecce Spal: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Via del Mare di Lecce viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Prima volta tra le due squadre in serie A in terra salentina: nell’unico precedente nella massima serie, all’andata di questo campionato, il Lecce si è imposto per tre a uno a Ferrara. Nelle serie minori, le 2 squadre si sono invece affrontate solo nove volte, con un ruolino nettamente favorevole al Lecce, che conduce 5 vittorie a una.

Lecce Spal, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Giallorossi dunque rinvigoriti da 2 vittorie consecutive e dall’arrivo di Deiola, Barak e Saponara nel mercato di riparazione. Queste le formazioni:

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Falco, Mancosu; Lapadula. ALL.: Liverani.

SPAL (4-3-3): E.Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Valoti, Petagna, Di Francesco. ALL.: Di Biagio.