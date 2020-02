Kobe Bryant, la dedica in italiano della moglie Vanessa fa commuovere

Kobe Bryant, la dedica in italiano della moglie Vanessa in occasione di San Valentino: “Ti amo per sempre”.

E’ impossibile accettare la morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. E’ difficile farlo per noi che non lo conoscevamo di persona ed è lacerante farlo per la sua famiglia devastata dal dolore.

Il messaggio di Vanessa Bryant per i suoi angeli andati in cielo

Anche nel giorno di San Valentino sua moglie Vanessa ha voluto dedicare un pensiero ai suoi angeli andati in cielo e ha scritto un messaggio d’amore per suo marito e sua figlia nel quale compaiono anche le parole in italiano che lui stesso le dedicò durante la premiazione degli Oscar: “To my forever Valentine, I love you so much. Missing you so much on your favorite holiday. Te amo per sempre. Kisses to you and Gigi in heaven. Happy Valentine’s Day, my babies. With all my love, your boo-boo”.