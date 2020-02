Gabriele Muccino, chi è il regista: età, foto e carriera

Gabriele Muccino, chi è il famoso regista romano, direttore di film celebri, produttore e sceneggiatore. Ora al cinema con ‘Gli anni più belli‘.

Gabriele Muccino nasce a Roma nel 1967, iscritto alla facoltà di Lettere dell’Università di Roma ‘La Sapienza‘, abbandona gli studi appena ha la possibilità di avvicinarsi al mondo del cinema. Inizia come assistente volontario per Pupi Avati e Marco Risi, nel 1991 frequenta i corsi di sceneggiatura del Centro Sperimentale di Cinematografia, tenuti da Leo Benvenuti.

Ha lavorato per la Rai, realizzando alcuni cortometraggi e docu-film, inseriti nella trasmissione ‘Mixer‘ di Giovanni Minoli. Nel 1998 ha partecipato alla regia della soap opera di produzione italiana di ‘Un posto al sole‘, girandone 25 puntate. Gli viene commissionato dal Mistero della Sanità lo spot per la campagna di sensibilizzazione per l’AIDS. Il primo riconoscimento importante è il David di Donatello nel 2001 per la regia de ‘L’ultimo Bacio‘, che all’estero riceve il Premio del Pubblico al Sundande Film Festival.

Nel 2002 è insignito del Premio Vittorio De Sica per il Cinema Italiano. Nel 2006 un’opportunità imperdibile: viene chiamato per la produzione interamente hollywoodiana, ‘La ricerca della felicità‘, film che vede come protagonista Will Smith, che aveva chiesto specificatamente di Gabriele Muccino. Dopo il successo di ‘Sette anime‘ nel 2008, nuovamente al fianco di Will Smith, gira il terzo film negli USA nel 2013, dal titolo ‘Quello che so sull’amore‘.

I riflettori della vita di Gabriele Muccino sono sempre stati puntati, però, sulla sua vita professionale. Celebre anche il fratello minore Silvio, anche lui regista e attore. Gabriele lo ha diretto nel suo film d’esordio ‘Come te nessuno mai‘. Ha avuto una moglie, Elena Majoni, con la quale la relazione è finita nel peggiore dei modi, finendo persino in tribunale. La Majoni ha più volte raccontato degli episodi di violenza domestica subita nella sua relazione con Gabriele, dalla quale ha avuto un figlio. Nel 2012 si è sposato nuovamente, con Angelica Russo. I due hanno una figlia, Penelope. La coppia sembra che viva a Los Angeles, ma forse dopo ‘A casa tutti bene‘ è tornato in Italia. Attualmente, Gabriele Muccino è nelle sale cinematografiche con il film ‘Gli anni più belli‘.

