Funkoff, chi sono: storia, successi, curiosità sulla “marching band”

I Funkoff sono una marching band nata nel 1998 da un’idea del sassofonista Dario Cecchini. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Con 20 anni di attività e più di 800 concerti alle spalle, si può senz’altro affermare che i Funkoff (talvolta indicati anche come Funk Off) sono non solo la prima funky marchin’ band italiana, ma anche una formazione che ha letteralmente dato un senso nuovo alla parola marching band in Italia. Conosciamoli più da vicino.

I Funkoff dalla A alla Z

Corre l’anno 1998 quando la marching band dei Funkoff nasce a Vicchio (Firenze) nel 1998 da un’idea del sassofonista Dario Cecchini, unendo alla matrice di origine bandistica ritmi diversi -funky, soul, jazz, latin e rock – e creando così un interessante e originale mix musicale.

I Funkoff si ispirano alla tradizione delle street band di New Orleans, ad artisti come Maceo Parker e James Brown e alla Motown, sempre lasciando un certo spazio all’improvvisazione. Il progetto nasce con l’intento di far sempre accompagnare alla musica delle coreografie originali, per cui i musicisti mentre suonano, vanno in parade o cantano sul palco ballando.

I Funkoff hanno oltre 500 concerti all’attivo e sono stati band ufficiali dell’Umbria Jazz e Umbria Jazz Winter in più edizioni. Negli anni hanno collaborato con artisti del calibro di David Liebman, Paolo Fresu, Antonello Salis, Maurizio Giammarco, Marco Tamburini, Gianluca Petrella, Gegè Telesforo, Francesco Cafiso, Daniele Scannapieco, Rudy Migliardi, Crystal White, Simone Cristicchi e Saturnino.

EDS