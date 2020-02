Francesca Dallapè è stata derubata delle medaglie vinte in carriera. Inseguendo i ladri la tuffatrice azzurra è caduta ed ha riportato delle ferite.

La campionessa di tuffi della nazionale azzurra Francesca Dallapè è stata vittima di un furto in casa. A raccontare l’accaduto è la stessa atleta nella sua pagina Instagram. Stando al racconto di Francesca ieri sera era appena rincasata e nel buio ha notato delle sagome che si muovevano. In quel momento è stata assalita dal terrore: “Non riesco nemmeno a descrivere ciò che ho provato in quel momento. Una paura devastante”.

L’istinto materno, però, l’ha portata ad avere una reazione: “Avendo mia figlia in braccio, per fortuna lo spavento si è trasformato in forza e ho reagito per proteggerla. Ho urlato tantissimo, a pieni polmoni, per farmi sentire e sperare che loro andassero via”. Mentre urlava ha pensato di scappare da quegli uomini per timore che potessero reagire con violenza, ma nel farlo è caduta. Il suo unico pensiero in quell’istante è stato proteggere la sua Ludovica, così le ha fatto scudo con la spalla.

Francesca Dallapè vittima di un furto: le hanno rubato le medaglie

Mentre era a terra l’atleta azzurra si è resa conto che i ladri stavano scappando. Il peggio era passato e la bimba stava bene. A quel punto Francesca è tornata in casa ed ha controllato quello che le avevano rubato. Purtroppo i ladri avevano avuto il tempo di trafugare le medaglie vinte in carriera: quella olimpica di Rio 2016, le otto europee e le due mondiali.

Il furto le ha generato un senso di frustrazione e rabbia, ma la preoccupazione adesso riguarda soprattutto le sue condizioni fisiche. Cadendo Francesca ha riportato delle contusioni alla spalla ed al fianco di cui non si conosce ancora l’entità: “Mi sono procurata delle contusioni che ancora non so definire quanto incideranno nella mia carriera!”. La Dallapè, infatti, in questo periodo si sta allenando duramente in vista delle Olimpiadi di Tokyo e un infortunio grave potrebbe pregiudicarne la prestazione.