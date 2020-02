Emma Marrone, chi è il papà Rosario: età, lavoro, curiosità

Rosario Marrone è il papà della cantante Emma, con la quale ha molte cose in comune. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Non tutti sanno che dietro alle indubbie doti canore e artistiche di Emma Marrone c’è (anche) suo papà Rosario. E’ da lui, infatti, che la famosa cantante ha ereditato una grandissima passione per la musica. Prima di salire alla ribalta nazionale con la vittoria ad Amici, infatti, Emma seguiva spesso il papà (che oltre a cantare sa anche suonare la chitarra) nei tour nei locali dove si esibivano insieme. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Rosario Marrone

Secondo fonti ufficiose Rosario Marrone è nato il 18 settembre 1955 sotto il segno della Vergine, salentino e pugliese doc, e vive con la sua famiglia ad Aradeo (Lecce). Nella vita lavora come infermiere, ma nel tempo libero si diletta anche a suonare e cantare con un gruppo tutto suo, gli H2O. Pare che abbia “costretto” Emma quando aveva appena 9 anni a cantare nel suo gruppo dell’epoca, ma a quell’età la Nostra sognava di diventare ginnasta.

Rosario Marrone coltiva la passione per la musica sin da quando aveva appena 8 anni e suo padre, il nonno di Emma, gli regalò la sua primissima chitarra elettrica. Negli anni del liceo voleva anche studiare musica, ma le ristrettezze economiche non glielo consentivano: di qui la decisione di imparare da autodidatta. Oltre alla passione per la musica è anche un grande amanti degli animali e della bicicletta.

Rosario Marrone è sposato con Maria, la mamma di Emma, ma non è dato sapere né come e dove si sono conosciuti né altri dettagli sulla loro storia d’amore. E’ noto invece che Emma ha un fratello, lui pure grande appassionato di musica. Marrone Senior è presente anche su Instagram, dove pubblica spesso foto che lo ritraggone insieme alla sua grande e amatissima famiglia.

