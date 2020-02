Elena Majoni: chi è l’ex moglie del regista Gabriele Muccino

Chi è Elena Majoni, l’ex moglie del regista Gabriele Muccino: il matrimonio fallito, il figlio, la denuncia pubblica delle presunte violenze.

Nata a Roma il 21 novembre 1974, musicista, Elena Majoni è stata sposata dal 2002 al 2006 con il noto regista Gabriele Muccino. La coppia ha avuto un figlio, Ilan, apparso in una pellicola del padre.

Leggi anche –> “Ha diffamato il fratello Gabriele”, Silvio Muccino a processo – VIDEO

Un rapporto turbolento quello tra i due, che è finito male e che si porta ancora dietro degli strascichi. La donna in particolare ha denunciato l’ex marito di essere stato parzialmente inadempiente all’obbligo di pagare gli alimenti per il mantenimento del figlio.

Leggi anche –> Gabriele Muccino ritira la querela a Silvio: polemica con Selvaggia Lucarelli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le accuse di Elena Majoni a Gabriele Muccino

Più di recente, invece, ha parlato della sua vita coniugale e del dramma che avrebbe affrontato: una storia di presunte violenze del marito Gabriele Muccino, nei suoi confronti. Il suo racconto alla trasmissione ‘L’Arena’ è stato drammatico: “Ha tirato forte la mascella, ho avuto problemi per più di un mese con la masticazione, mi ha rotto un dente, e io ho detto devo andare via per me ma soprattutto per nostro figlio”.

Elena Majoni ha anche spiegato perché quelle accuse sono giunte così tardive: “Per anni non ho parlato della mia relazione con Gabriele perché pensavo che sarebbe stata la parola di una persona normale come me contro quella di un grande regista come lui e temevo che avrei solo alimentato pettegolezzi. Lui aveva un atteggiamento estremo che andava dal mi dispiace, non so quello che ho fatto a sei insensibile, non capisci la mia sofferenza. Era già famoso e dire queste cose avrebbe creato clamore e…poi quando ti innamori tendi a giustificare”.