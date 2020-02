Decibel, chi sono: storia, successi, curiosità sul gruppo musicale

I Decibel sono un celebre gruppo musicale degli anni ’70 tuttora attivo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

I Decibel sono uno storico gruppo musicale italiano new wave e in precedenza punk rock nato alla fine degli anni ’70 e tuttora in attività il cui frontman è un noto cantautore, Enrico Ruggeri. Conosciamoli più da vicino.

I Decibel dalla A alla Z

La rock band dei Decibel nasce a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 in una cantina milanese dalla fusione tra i Trifoglio e gli Champagne Molotov. Il loro primo disco, inciso nel 1978, è un 33 giri dal titolo Punk con cui aprono anche i concerti italiani di band del calibro di Colosseum, Heartbreakers, XTC e Adam and the Ants. Nel 1979 la formazione dei Decibel cambia con l’uscita di alcuni componenti e il ritorno di una vecchia conoscenza, Silvio Capeccia e l’ingresso anche di Fulvio Muzio e Mino Riboni. E’ proprio in quel periodo che i Decibel decidono di abbandonare il genere punk per avvicinarsi alla new wave.

Nel 1980 i Decibel approdano sul palco del Festival di Sanremo con il brano Contessa, che diventerà il loro maggior successo. Dopo l’esperienza dell’Ariston esce l’album Vivo da re prodotto da Shel Shapiro, quindi la band prende parte ad altre manifestazioni canore: Cantagiro, Un disco per l’estate e diversi tour invernali e estivi.

Poi, con l’uscita di scena del loro produttore dalla vecchia etichetta discografica, per i Decibel si apre ancora una fase nuova. Enrico Ruggeri decide di continuare la sua carriera da solista, mentre gli altri componenti scelgono di restare sotto la stessa etichetta con cui producono. Il gruppo però appare allo sbando e sottotono… finché Enrico Ruggeri, partecipando alla 60° edizione del Festival di Sanremo, decide di farsi accompagnare proprio dai Decibel la serata dedicata agli ospiti. Nel marzo 2017, inoltre, i Decibel tornano a pubblicare un loro disco, Noblesse Oblige, con 2 brani storici e 11 inediti.

