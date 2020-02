Caso Aurora Grazini: dimessa dall’ospedale, trovata morta in casa

Dimessa dall’ospedale di Viterbo, trovata morta in casa: il drammatico caso di Aurora Grazini, misteriosamente deceduta a 17 anni.

Si interessa direttamente il ministero della Salute del caso di Aurora Grazini, la ragazza di 17 anni trovata priva di vita nel letto della sua camera dai genitori, dopo essere stata dimessa dall’ospedale Belcolle di Viterbo.

Intanto, sulla morte della giovane di Montefiascone è stata aperta un’inchiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo, che ha disposto autopsia e accertamenti medico-legali per fare piena luce sulla vicenda.

Il caso della morte di Aurora Grazini: cosa è accaduto

Omicidio colposo: questa l’ipotesi di reato a carico di ignoti per la morte di Aurora Grazini, la giovane trovata morta dai suoi genitori nella casa di Montefiascone. La tragica scoperta questa mattina in una villetta nella frazione Fiordini. Un’intera comunità si ferma intanto, per rispetto al lutto che ha colpito la famiglia Grazini. L’assessore Fabio Notazio ha annunciato che la giunta di cui fa parte ha chiesto di fermare le manifestazioni per il Carnevale: “Non si può fare festa davanti ad una tragedia simile”. Ma Massimiliano Pieretti, presidente dell’associazione carnevale montefiasconese, spiega che la sfilata si terrà: “Lo abbiamo deciso in accordo con la sua famiglia”.

L’imperativo intanto è fare luce sulla morte della ragazza. La 17enne da qualche giorno non stava bene e ieri i genitori l’avevano accompagnata in ospedale a Viterbo. Qui una volta fatti tutti gli accertamenti, peraltro durati quasi una giornata, dall’attesa alle analisi, Aurora Grazini era stata rimandata a casa. Dalle prime informazioni, sembra che la ragazza abbia avuto l’influenza la scorsa settimana. Poi martedì era tornata a scuola, ma non stava bene. Ai malanni stagionali, si erano aggiunti i problemi sentimentali: sembra che fosse depressa dopo essersi lasciata col fidanzato. Ieri la mamma l’aveva portata al pronto soccorso Alla fine in ospedale le hanno prescritto antidepressivi e una visita da uno specialista, fissata per la giornata di lunedì. Nella notte, la tragedia.