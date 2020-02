Bologna Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Bologna e Genoa è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 15 febbraio 2020, alle ore 18.00, il secondo anticipo della giornata della serie A che vede di fronte Bologna e Genoa, due squadre che hanno diverse situazioni di classifica.

I felsinei, infatti, possono addirittura sognare la zona Europa League, mentre gli ospiti sono terzultimi e devono fare i conti anche con la vittoria del Lecce sulla Spal.

Bologna Genoa: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Si tratta di una sfida tra 2 squadre con una buona tradizione in Serie A: in tutto si sono già affrontate 89 volte e il Bologna conduce per 35 successi a 22. L’ultima vittoria degli ospiti nella stagione 2016-2017 con un gol del Ciolito Simeone a un quarto d’ora dal termine. Il pareggio con più gol è stato invece un datato quattro a quattro.

Bologna Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Squadra di casa reduce da 3 successi consecutivi che l’hanno spinta su fino al settimo posto in graduatoria, vedremo se il Genoa riuscirà a spezzare la striscia positiva. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. ALL.: Nicola.