Belen, relax al sole: il dettaglio non sfugge a nessuno – FOTO

La Showgirl Belen Rodriguez scalda ancora i suoi fan, relax al sole: il dettaglio non sfugge a nessuno, cosa è successo.

Ancora una volta, Belen Rodriguez mostra una linea perfetta in contrapposizione alle voci su una presunta gravidanza. Lo fa con un post su Instagram, immortalata mentre si gode un po’ di sole. La foto è scattata a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Provenza.

Due gli scatti, uno dietro l’altro, che scaldano ancora una volta i fan dell’amata showgirl, in attesa di ricominciare con gli impegni lavorativi.

Il dettaglio nella foto di Belen in relax al sole

Belen Rodriguez fa il pieno di like non solo dal pubblico maschile, ma anche da quello femminile. Sono oltre 9 milioni i follower che ha sul suo profilo Instagram. E sono molte le donne che la ritengono modello di “perfezione”. Stavolta al suo fianco non c’è Stefano De Martino, anche se la relazione tra i due sembra davvero andare ormai a gonfie vele.

Ma torniamo alla foto pubblicata oggi da Belen Rodriguez, mentre si gode il meritato relax. In tantissimi l’hanno commentata, dimostrando apprezzamento per la bellissima showgirl argentina, ma tra i tanti dettagli, uno non è passato inosservato ed è il tatuaggio intorno alla caviglia che sfoggia la giovane donna, che ha la gamba destra stesa.