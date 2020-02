Atalanta Roma: tabellino, commento e highlights – VIDEO

Tabellino, commento, highlights e video dell’anticipo del sabato sera della 24a giornata di Serie A tra l’Atalanta e la Roma.

L’anticipo di questa sera tra la Roma e l’Atalanta era uno scontro importante per decidere quale tra queste squadre avesse maggiori chance di raggiungere un posto in Champions League nella prossima stagione. Le formazioni arrivavano a questo appuntamento staccate di soli 3 punti, ma in condizioni di salute diametralmente opposte. I giallorossi avevano perso in casa con il Bologna la settimana prima, mentre gli orobici venivano da una vittoria convincente a Firenze.

Forte del suo gioco, forse il migliore della Serie A, e della spinta del pubblico di casa, l’Atalanta ha spinto subito sull’acceleratore cercando di creare occasioni da rete. La prima si verifica dopo 8 minuti quando Ilicic libera in area Gomez con un bel suggerimento, il Papu però viene murato da Pau Lopes. La seconda occasione è al 29′: Gosens mette un pallone in mezzo dalla fascia e Ilicic gira fuori. Ancora Atalanta al 37′: Ilicic mette un cross in mezzo da calcio da fermo, Toloi colpisce il pallone in rovesciata e sfiora l’eurogol.

Nonostante il dominio orobico, a passare in vantaggio è stata la Roma. Il merito è tutto di Dzeko: l’attaccante serbo pressa Palomino, il quale pasticcia e regala il pallone all’avversario e mette in rete il vantaggio giallorosso allo scadere.

La seconda frazione si apre come la prima, con l’Atalanta che attacca con qualità e mette sotto pressione la difesa avversaria. Il forcing atalantino dà i suoi frutti al 50′: Gomez mette in mezzo un corner, Djimsiti tocca di testa e proprio Palomino mette in porta il pallone con un tocco sotto misura. Dopo 9′ i bergamaschi ribaltano il risultato con Pasalic: il centrocampista lascia partire un tiro imparabile 19″ dopo essere entrato in campo. Dopo aver ribaltato il risultato, i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio senza subire troppo la pressione avversaria.

Tabellino Marcatori

Atalanta 2 Roma 1

Palomino 50′, Dzeko 45′

Pasalic 59′