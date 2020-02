Atalanta Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Atalanta e Roma è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM su DAZN: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 15 febbraio alle 20.45 l’anticipo del sabato sera della serie A TIM tra Atalanta e Roma, due squadre divise da tre punti e che cercano il quarto posto in chiave Champions League.

Al momento, infatti, i bergamaschi sono quarti con 42 punti e hanno dietro proprio la squadra della Capitale, che ha tre punti in meno in graduatoria.

Atalanta Roma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 15 febbraio 2020 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Atalanta e Roma. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Altro grande classico della Serie A, la partita di questa sera, che vanta infatti ben 115 precedenti, con 52 vittorie romaniste contro le 26 bergamasche. Se invece si considerano i match giocati a Bergamo, 19 volte ha vinto l’Atalanta, una volta in meno la Roma e 20 sono stati i pareggi. Si tratta di una partita sempre carica di gol ed emozioni: per 2 volte negli ultimi 5 anni è finita infatti per tre a tre.

Atalanta Roma, le due squadre in campo: le formazioni

La squadra di Gasperini affronta stasera gli uomini di Fonseca che vengono da un periodo tutt’altro che brillante, con 2 sconfitte consecutive e la vittoria che manca da un mese. Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. ALL.: Gasperini.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Mkhitaryan, Lo.Pellegrini, Veretout, Perotti; Dzeko. ALL.: Fonseca.