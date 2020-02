Angelica Russo: chi è la moglie del regista Gabriele Muccino

Chi è Angelica Russo, la moglie del regista Gabriele Muccino: carriera, curiosità e vita privata della donna, figli e matrimonio della coppia.

Ex soubrette e in seguito costumista per il cinema e la tv, Angelica Russo è la seconda moglie di Gabriele Muccino, il regista italiano affermatosi anche all’estero grazie a film importanti.

La coppia sta insieme da oltre 10 anni e si sono sposati nel 2012: qualche anno prima, nel 2009, era nata la loro primogenita, Penelope.

Cosa sapere su Angelica Russo: curiosità e vita privata

In realtà, il regista ha altri due figli maschi, Silvio Leonardo e Ilan. Questi sono nati dal precedente matrimonio con Elena Majoni. Poco dopo la fine di quel matrimonio, nel 2006 c’è stato l’incontro con Angelica Russo. I due si sarebbero conosciuti con la complicità di un’amica in comune durante un party organizzato in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo compleanno degli Studios Cinematografici di Cinecittà.

La stilista e costumista ha raccontato del suo rapporto con Gabriele Muccino nel corso di un’intervista a ‘Vanity Fair’. In particolare, parlando di gelosia ha dichiarato: “Temo le aspiranti attrici, quelle possono essere pericolose. Ma se sono attrici

importanti e arrivate, assolutamente no. È solo un piacere conoscerle e averle intorno. Catherine Zeta-Jones, per esempio: donna fantastica, e poi da lei ho imparato un sacco di cose molto utili”.