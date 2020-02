Alice Sabatini, ex miss Italia: curiosità e vita privata, il dramma personale

Il dramma personale di Alice Sabatini, ex miss Italia: curiosità e vita privata, cosa le è successo e perché ha rischiato davvero grosso.

Classe 1996, ex giocatrice di pallacanestro, che ha lasciato l’attività agonistica nel 2018, Alice Sabatini è nota al grande pubblico per aver vinto Miss Italia.

Leggi anche –> Alice Sabatini in slip e reggiseno, i fan impazziti su Instagram per l’ex Miss Italia

La bella ragazza nata a Orbetello in provincia di Grosseto, infatti, ha vinto l’ambita fascia nel 2015, conquistando anche le fasce di Miss Cinema, Miss Diva e Donna e Miss Compagnia della Bellezza, Miss Social.

Leggi anche –> Sandra Marchegiano: chi è la Miss virale sui social – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sull’ex Miss Italia Alice Sabatini

La più premiata Miss Italia di sempre sembrava destinata a una carriera folgorante, ma invece quei premi si sono trasformati nell’inizio di un dramma: “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero”, ha detto a Diva e Donna. La giovane ha raccontato in particolare di aver subito molto le critiche.

Ma non solo: ha avuto anche problemi di salute per una dieta sbagliata. Questo il suo racconto drammatico: “Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua, ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”. Adesso Alice Sabatini sta meglio e deve sicuramente dire grazie a chi le è stato vicino, a partire dal fidanzato, il giocatore di basket Gabriele Benetti. Intanto, per lei sono arrivati anche gli impegni lavorativi: l’esordio a teatro nel 2018 con la commedia Un letto per quattro, regia di Sebastiano Rizzo, quindi è diventata inviata da bordocampo di Eurosport per le partite di basket maschile.