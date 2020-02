Yari Carrisi rivela: “Con Loredana Lecciso siamo amici”

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha smentito che ci siano tensioni tra lui e Loredana Lecciso, compagna del padre.

In questi anni la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso ha fatto discutere molto. I due infatti hanno avuto qualche incomprensione e sono arrivati a lasciarsi. In questo ultimo periodo, però, pare che si siano riavvicinati anche se in tal senso non c’è stata una conferma ufficiale. Nel programma ‘Rivelo‘ condotto da Lorella Boccia su ‘Real Time’, a parlare della relazione tra i due è stato Yari Carrisi.

Leggi anche ->Yari Carrisi, il dolore insostenibile per la morte di nonna Jolanda: “Grazie”

Quando la conduttrice gli chiede se suo padre e Loredana sono tornati ad essere una coppia, Yari risponde semplicemente: “Non so esattamente cosa fanno, dovete chiederlo a loro”. Insomma il figlio del cantante di Cellino San Marco ha declinato la risposta con diplomazia, lasciando che siano i diretti interessati a dire cosa c’è di vero e cosa no nelle notizie di gossip.

Leggi anche ->Loredana Lecciso | “Tanti tentativi di fare pace con Romina”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Yari Carrisi, il rapporto con Loredana Lecciso ed i figli

Qualche tempo fa ci sono state delle indiscrezioni riguardanti il cattivo rapporto tra i figli di Romina e la showgirl. La Lecciso infatti non è stata invitata al matrimonio di Cristel e questo ha fatto pensare che ci fosse una forte distanza con i figli della Power. Yari non parla degli altri, ma assicura che da parte sua non ci sono problemi di sorta: “Con Loredana siamo amici. C’è un rapporto cordiale e tranquillo”.

Lo stesso vale per i figli che la showgirl ha avuto con il padre, per i quali Yari nutre un sincero affetto: “Tra noi fratelli c’è grande complicità, siamo molto amici. Non ci vediamo sempre perché ognuno di noi vive in posti diversi ma l’estate scorsa abbiamo passato molto tempo insieme e ci siamo divertiti”.