Valencia Atletico Madrid: vedere streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Valencia e Atletico Madrid è valida per il turno 24 della Liga Spagnola: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Torna il grande calcio internazionale: oggi 14 febbraio, alle ore 21.00, si gioca l’anticipo clou della 24esima giornata della Liga Spagnola tra Valencia e Atletico Madrid.

Si tratta di due squadre in lotta per la Champions e divise da soli 2 punti. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Valencia Atletico Madrid: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca alle 21.00 del 14 febbraio 2020 allo stadio Mestalla di Valencia è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Valencia e Atletico Madrid su DAZN. Non perderti il grande calcio internazionale in esclusiva e in diretta. Con DAZN hai inoltre 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

L’ultima volta in casa del Valencia, il 20 agosto 2018, in una delle prime giornate del campionato 2018-2019, finì in parità per uno a uno. Col medesimo punteggio è finito anche l’ultimo scontro diretto, giocato al Wanda Metropolitano di Madrid. L’Atletico Madrid ha vinto invece 3-2 nella gara di ritorno dello scorso anno, sempre giocata in casa.

Valencia Atletico Madrid in diretta: le formazioni

La squadra di casa, dunque, vuole la vittoria non solo per superare in classifica i diretti concorrenti, ma anche perché i tre punti con l’Atletico Madrid mancano da un po’. Queste le possibili formazioni:

VALENCIA (4-4-2): Jaume Domenech; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Jaume Costa; Kondogbia, Parejo, Soler, Ferran Torres; Gameiro, Maxi Gomez.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Saul Niguez, Marcos Llorente, Thomas Partey, Koke; Correa, Vitolo.