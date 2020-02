Durante l’ultima registrazione di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari ha rivelato che alcune sue amiche avrebbero visto Serena Enardu insieme a Graziani.

Tra le sorprese che ha riservato la quarta edizione del Grande Fratello Vip c’è stato il chiarimento tra Pago e Serena Enardu. I due si erano lasciati al termine di ‘Temptation Island Vip‘ perché l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ aveva intrecciato una relazione molto intima con il tentatore Alessandro Graziani. Proprio Graziani adesso partecipa a ‘Uomini e Donne’ in qualità di corteggiatore, ma c’è ancora qualcuno che sostiene che la sua relazione con la Enardu non sia proprio conclusa.

Una svolta sulle voci si è verificata durante l’ultima registrazione del trono classico di ‘Uomini e Donne’. Al programma della De Filippi, infatti, si è presentato Alfonso Signorini per indagare sui like che la Enardu ha lasciato sul profilo Instagram di Graziani. Il conduttore del Grande Fratello, infatti, voleva capire se tra loro ci fosse ancora qualcosa. Il corteggiatore ha negato le voci, ripetendo quanto detto in precedenza: ovvero che lui avrebbe voluto qualcosa in più, ma non Serena.

La rivelazione di Tina Cipollari su Serena Enardu

Quando il corteggiatore ha concluso la sua versione dei fatti, la storica opinionista Tina Cipollari ha riportato una testimonianza che la contrasta. Secondo quanto rivelato da ‘Il Vicolo delle News’ questa infatti ha dichiarato che alcune amiche lo avrebbero visto in compagnia di Serena. Se le parole delle amiche della Cipollari risultassero vere, la Enardu avrebbe mentito sia a Pago che agli altri sostenendo di non aver mai incontrato Alessandro dopo la fine di ‘Temptation Island Vip’.