Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 14 febbraio

Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 14...

Quarto grado, stasera in televisione si dedicherà ai casi irrisolti con nuove scoperte e aggiornamenti sulla cronaca recente: tutte le anticipazioni

La trasmissione di approfondimento giornalistico Quarto grado stasera su Rete 4 ore 21.25 andrà in onda in diretta e si dedicherà a nuovi misteriosi casi e ad alcuni già affrontati rimasti irrisolti. Scopriamo insieme cosa accadrà in puntata.



L’omicidio di Marco Vannini, il caso Sacchi, la strage di Erba e molto altro

caso Vannini. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, Antonio Ciontoli e il resto della famiglia dovranno tornare a processo. L’opinione pubblica ha dimostrato grande vicinanza alla famiglia del ragazzo che voleva diventare pilota, e sua madre Marina a Chi l’ha visto ha voluto ringraziare di questa partecipazione anche a nome del marito: Puntata davvero ricca di scoop e nuove consapevolezze quella in programmazione per questa serata in tv di Quarto grado. La redazione della trasmissione e i suoi conduttori tornano ad aggiornare il pubblico sul. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione,e il resto della famiglia dovranno tornare a processo. L’opinione pubblica ha dimostrato grande vicinanza alla famiglia del ragazzo che voleva diventare pilota, ea Chi l’ha visto ha voluto ringraziare di questa partecipazione anche a nome del marito: “Grazie a tutte le persone che ci hanno circondato e che ci sono state vicine. Uscita dal Tribunale ho percepito il calore e l’affetto dalle persone che ci sono state accanto in questa battaglia. Ho ricevuto tantissimi mazzi di fiori, provenienti da tutta Italia, e dalla Svizzera. Ho portato a Marco il mazzo di fiori della giustizia. L’emozione è stata tantissima. Marco è figlio nostro ma è stato adottato da tutta Italia.”

Il programma torna questa sera in tv sull’omicidio di Luca Sacchi ucciso il 23 ottobre scorso, a Roma. Il processo inizierà il prossimo 31 marzo e questa sera le indagini di Quarto grado torneranno a indagare sulla vicenda partendo da una strana dichiarazione di Anastasya, fidanzata del ragazzo all’epoca dei fatti: “Ho mentito per non mettere nei guai il mio amore“.

Stasera a Quarto grado:

il caso Sacchi

il caso Vannini

Il Ministro Bonafede sta promuovendo un’azione disciplinare contro la Pm del caso Vannini. Secondo il ministro, la pubblica accusa sarebbe stata negligente, arrecando in questo modo danno alle parti offese (la famiglia della vittima).

la Strage di Erba

Si parlerà del processo per calunnia a Azouz , il cui avvocato difensore chiamerà a testimoniare al banco proprio Olindo e Rosa.

l’omicidio del cuoco Peppe Lucifora

L’uomo fu trovato senza vita in casa sua 3 mesi fa. Una svolta nelle indagini ha portato all’accusa di un carabiniere , il cui movente potrebbe essere stato quello passionale.

L’uomo fu trovato senza vita in casa sua 3 mesi fa. Una svolta nelle indagini ha portato all’accusa di , il cui movente potrebbe essere stato quello passionale. il caso Rocca

Si torna sul caso della commessa di 42 anni che il 4 febbraio del 2019 è stata uccisa da Mario D’Uonno, con il quale aveva avuto una breve storia d’amore. In virtù del rito abbreviato, l’uomo è stato condannato a 18 anni di carcere.

