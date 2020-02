Stasera in tv – Panariello Conti Pieraccioni, Lo Show su Rai 1: anticipazioni

Il trio toscano porta stasera in televizione lo spettacolo teatrale Panariello Conti Pieraccioni, Lo Show: la performance sarà dal palco del Teatro Verdi

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni sono conosciuti dal grande pubblico per essere i tre toscanacci per eccellenza della televisione italiana.

Ma, prima di essere questo, sono tre grandissimi amici.

L’alchimia dimostrata nello spettacolo che ha girato i teatri di tutta Italia sarà trasportata questa sera in tv con il titolo Panariello Conti Pieraccioni Lo Show, su Rai 1 ore 21.25.

Panariello Conti Pieraccioni: 25 anni di teatro insieme

Chi li ha visti a teatro ha raccontato di una valanga di emozioni che travolge così… naturalmente, fra risate, riflessione e tenerezza, passando per tutte le sfumature del sentire umano.

Lo spettacolo che è riuscito ad accontentare sia critica che spettatori è intitolato Panariello Conti Pieraccioni: Lo Show e non è difficile intuirne il motivo.

Sono i tre artisti a essere non solo i protagonisti, ma anche lo spirito fondante dello spettacolo stesso. Pochi oggetti di scena, scenografie studiate nel dettaglio, tuttavia senza nulla di eccessivamente carico. Non ce ne è bisogno, ci pensano i tre moschettieri toscani a riempire l’aria del teatro.

Tantissime le tappe svolte per l’Italia, con il sold-out quale caratteristica costante. Il legame profondo che stringe i tre attori fa da cemento a ogni battuta, ogni risata e ogni movimento compiuto in scena.

A 25 anni di distanza dal loro primo show teatrale tirato su insieme, la Rai rende omaggio in prima serata a Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portando sulla prima rete la performance direttamente dal palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Il primo canale celebra stasera la lunga carriera degli artisti e la loro grande amicizia.

