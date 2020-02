Stasera in tv film – Maldamore: cast, location, trama e trailer del film di oggi

Oggi, 14 febbraio, Rai 3 rilancia all’amore romantico di San Valentino con quello passionale di Maldamore: trama della (cinica) comedia sentimentale

In occasione del 14 febbraio, Rai 3 risponde all’amore romantico di San Valentino con una commedia che descrive un sentimento tutt’altro che idilliaco. Lo spettatore fra una risata e l’altra non può fare a meno di domandarsi fino alla fine: come andrà a finire fra le due coppie protagoniste?

Il film in onda su Rai 3 inizierà a partire dalle ore 21.20.

Maldamore: un film con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Ambra Angiolini e Alessio Boni

Sono quattro i protagonisti del film Maldamore, in onda stasera per festeggiare un San Valentino ironico più che romantico.

Uscita nelle sale cinematografiche nel 2014 e diretto da Angelo Longoni, la pellicola vanta un cast tutto all’italiana e una trama dal gusto squisitamente tricolore.

Sandra è sposata con Paolo, musicista affermato. Nonostante i due cerchino di diventare genitori, non riescono a rimanere incinti. Veronica è sorella di Paolo e moglie di Marco. Rispettivamente le coppie hanno raggiunto fra loro un alto grado di confidenza negli anni e durante una cena tutti insieme i due uomini si fanno una confessione che manderà all’aria la tranquilla routine di tutti e quattro. Ignari di essere ascoltati, Marco confesserà a Paolo di essere un traditore seriale e anche questo risponderà di aver tradito la moglie con una collega di lavoro. La reazione di Veronica e Sandra alla notizia porterà a un epilogo inaspettato.

Cast completo:

Ambra Angiolini (Veronica)

(Veronica) Luisa Ranieri (Sandra)

(Sandra) Luca Zingaretti (Marco)

(Marco) Alessio Boni (Paolo)

(Paolo) Ettore Bassi (Antonio)

Miriam Dalmazio (Beba)

Claudia Gerini (Lidia)

Adolfo Margiotta (Piero)

Eleonora Ivone (Sabrina)

Elena Ballerini (Tiziana)

Eugenio Franceschini (Luigi)

Maria Grazia Cucinotta (Vittoria)

