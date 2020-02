Simona Viceconte chi era: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Simona Viceconte, sorella minora di Maura: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Simona Viceconte era la sorella minore di Maura, che è stata primatista italiana nel 2000. Proprio dopo un anno dalla scomparsa dell’atleta giovedì scorso si è tolto la vita anche Simona di appena 45 anni. Nessun bigliettino è stato ritrovato con eventuali spiegazioni del folle gesto e non ci sarebbe una ragione. Così la donna lascia suo marito e due figli piccoli. Simona, più giovane di sei anni rispetto alla sorella Maura, aveva lasciato da anni la Valsusa torinese trasferendosi insieme al marito, funzionario di Banca Tercas, alle periferia di Teramo, nel borgo di Colleatterrato.

Simona Viceconte chi era: i motivi del folle gesto

La donna è stata trovata impiccata alla ringhiera delle scale del palazzo dove abitava, nel quartiere di Colleatterrato, a Teramo. La stessa modalità della sorella Maura, che proprio un anno decise di suicidarsi con un gesto che lasciò tutti senza parole. Maura Viceconte è stata una stella della maratona negli anni ’90 e primi anni 2000 con un bronzo agli Europei di Budapest 1998. Il fratello maggiore, Walter, appassionato di sax e di corsa in montagna, stava organizzando proprio in questi giorni una festa per ricordare Maura: nelle ultime ore è dovuto correre a Teramo per disporre l’autopsia sul corpo della sorella.