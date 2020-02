Shingai Shoniwa, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Chi è Shingai Shoniwa, leader dei Noisettes: carriera e curiosità sulla cantante afro-britannica che ha scalato le classifiche mondiali.

Nota anche semplicemente come Shingai, la cantante Shingai Shoniwa è meglio conosciuta come la leader e bassista della band indie rock britannica Noisettes. Il suo nome, Shingai, significa “essere audace / coraggioso”, in lingua showa.

Leggi anche –> Marialuna Cipolla, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Tre gli album in studio pubblicato dai Noisettes, il cui nome è un gioco di parole e che nel 2009 col singolo Don’t Upset the Rhythm (Go Baby Go) hanno scalato le classifiche Usa e Uk, facendo ballare tutto il mondo.

Leggi anche –> Serena Brancale, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Shingai Shoniwa: dai Noisettes a oggi

Nata a Lewisham, nel sud est di Londra, i suoi genitori sono entrambi dello Zimbabwe che sono emigrati nel Regno Unito, un esperienza che – come spiegato dalla cantante – influenza molto la sua formazione musicale. Inizia come attrice e interprete di burlesque, ma è provvidenziale l’incontro con il suo compagno di classe Dan Smith: insieme a lui forma il duo dei Noisettes, a cui si aggiunge subito dopo Jamie Morrison. Nella band, Shingai Shoniwa canta e suona il basso.

Secondo la rivista Rolling Stone, “Shingai è una manifestazione vivente e respirante dello spirito del rock & roll, con una voce che è uguale a Iggy Pop e Billie Holiday”. In molti notano e apprezzano anche la sua bellezza. Oltre a suonare coi Noisettes, negli anni collabora con grandi artisti, a partite da Annie Lennox: appare nell’album del 2007 Songs Of Mass Destruction nel singolo “Sing”. Oltre a cantare, sfila per importanti passerelle. Nel 2019, arriva “Ancient Futures”, il suo primo ep da solista.