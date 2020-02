Serena Enardu nella bufera: frasi shock al Grande Fratello Vip

Serena Enardu sarebbe finita al centro della bufera social per delle frasi pronunciate al Grande Fratello Vip, ecco di cosa si tratta.

La bella sarda Serena Enardu non sta vivendo un momento semplice. Inizialmente è stata bersagliata per aver intrecciato un rapporto troppo intimo con un tentatore durante la sua partecipazione a ‘Temptation Island Vip‘. Successivamente ha dovuto affrontare la separazione da Pago ed un percorso di recupero personale. Pare infatti che alla base dei suoi comportamenti ci fossero dilemmi interiori che doveva risolvere.

Qualche settimana fa Serena ha voluto rimediare ai propri errori chiedendo un colloquio con Pago al Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne‘ ha rivelato all’ex fidanzato di aver vissuto un periodo difficile e che il suo unico desiderio era quello di tornare insieme a lui. Dopo quell’episodio Signorini ha deciso di concedergli una chance e l’ha fatta entrare come concorrente. Grazie a questo espediente c’è stata una riconciliazione della coppia che sembrava avesse posto fine a tutti i problemi.

Serena Enardu: cosa ha detto?

Qualche giorno fa la serenità appena conquistata è stata stracciata da un furioso litigio con Pago. La lite sembrava aver rotto il delicato equilibrio appena conquistato, ma dopo faticosi chiarimenti la tempesta sentimentale è rientrata. Si direbbe che finalmente per la bella sarda le traversie siano finite ed invece nelle scorse ore ad attizzare il carboni ardenti ci ha pensato Deianira Marzano.

L’influencer, infatti, ha messo online un video tra le stories in cui si vede la Enardu che parla con Clizia e Licia. Secondo lei le parole pronunciate dalla concorrente del GF Vip sarebbero scioccanti, ma cosa avrebbe detto? Ecco la frase incriminata: “Io penso che le persone dovrebbero entrare per farti stare meglio, invece le altre persone dovrebbero proprio incendiarle…”. Per Deianira un simile modo di esprimersi sarebbe meritevole di una squalifica e molti utenti web appoggiano la sua posizione.