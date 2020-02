Immagini d’amore, divertenti e originali da inviare per gli auguri di San Valentino 2020

Coccolare la propria dolce metà nel giorno di San Valentino con una frase d’amore è la prima cosa da fare appena scatta la mezzanotte del 14 febbraio o al mattino come buon giorno. Il resto viene dopo (qui trovate i suggerimenti su cosa fare, che regali fare, dove andare per San Valentino). Ma se alla parole preferite le immagini allora inviate per whatsapp o facebook un’immagine d’amore o uno dei nostri biglietti d’auguri. Ma l’amore è anche saper ridere insieme e allora alle frasi troppo sdolcinate preferite una delle nostre immagini divertenti sull’amore.

Immagini divertenti per San Valentino 2020

Antoine de Sainte Exupery, lo scrittore del Piccolo Principe, scrisse che ‘l’amore non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione’. E’ nell’unione verso il futuro e il resto del mondo che viene fuori la coppia e la forza dell’amore. Avere lo stesso umorismo, saper ridere con la stessa leggerezza della vita, avere la stessa ironia con cui affrontare il futuro sono delle risorse che rendono la coppia inossidabile. Se l’amore per voi è farsi una risata insieme queste immagini divertenti sono quindi quelle giuste da inviarvi per festeggiare San Valentino. Facce buffe, ironia e sarcasmo sono l’antidoto alla troppa dolcezza del 14 febbraio.

Un ‘ti amo’ seguito da un’immagine divertente non toglie importanza alle parole ‘ti amo’, ma al contrario rafforza l’unione. Fatto salvo ovviamente che quel codice umoristico sia proprio della coppia, altrimenti, no, non è una scelta saggia ed è meglio tenersi sul tradizionale con una classica immagine e dedica d’amore. Ecco di seguito una selezione di immagini divertenti, d’amore e originali per San Valentino 2020.