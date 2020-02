San Valentino 2020 cosa fare: dalle frasi migliori da inviare per whatsapp ai regali alle ricette

Salvare San Valentino 2020 last minute. Un’idea dell’ultimo minuto, una frase di auguri da inviare, un dolce da preparare, o anche una prenotazione per una vacanza o per una fuga di un giorno. C’è ancora tempo per rendere indimenticabile il vostro San Valentino 2020!

In ogni coppia la Festa degli Innamorati non può passare senza che ci sia un piccolo, magari piccolissimo regalo. Che sia una frase da inviare per whatsapp, un’immagine d’auguri, un bigliettino o una cena fuori il 14 febbraio, San Valentino, qualcosa deve succedere. Se siete a corto di idee su cosa fare per festeggiare San Valentino 2020 abbiamo selezionato per voi frasi d’amore da inviare, immagini, raggruppato le migliori offerte e vi proponiamo possibili regali e ricette da preparare per la vostra cena romantica.

Frasi da inviare per San Valentino 2020

Non costano nulla, ma le frasi di auguri per San Valentino sono la parte più importante di tutta la festa. Le parole che direte o che affiderete ad un biglietto o a Whatsapp sono quelle che resteranno quando spegnerete le candele della vostra romantica cena e rimetterete a posto la carta del regalo. Fate quindi attenzione a quello che direte, siate sinceri e siate voi stessi. Ma se faticate a trovare le parole per esprimere i vostri sentimenti qui trovate alcune delle frasi d’amore più belle. Frasi di scrittori e poeti, frasi di canzoni, citazioni, aforismi e semplici auguri. Di seguito ecco la nostra top ten di frasi d’amore più belle da inviare per San Valentino 2020.

Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te [Gabriel Garcia Marquez]

In un bacio saprai tutto quello che ti è stato taciuto [Pablo Neruda]

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione [Antoine de Saint-Exupery]

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno [Khail Gibran]

Se so cos’è l’amore è grazie a te [Herman Hesse]

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muove, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore [William Shakespeare]

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai [Samuel Beckett]

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano [Paulo Coelho]

L’amore non guarda con gli occhi, ma con l’anima [William Shakespeare]

Vorrei darti quello che non hai mai avuto e nemmeno così sapresti quanto è meraviglioso amarti [Frida Kahlo]

Immagini da inviare per San Valentino 2020

Si dice che un’immagine valga più di mille parole e allora potete scegliere di affidare i vostri pensieri d’amore a delle immagini per augurare buon San Valentino 2020 alla vostra dolce metà. Di seguito alcune delle nostre immagini preferite da inviare per whatsapp o postare su facebook. E se siete una coppia che amate ridere qui trovate una selezione di immagini divertenti per San Valentino.

Idee per San Valentino 2020: cosa fare

La risposta giusta a cosa fare per San Valentino 2020 non c’è. Quello che rende felice una coppia, ne può scontentare un’altra, l’ideale sarebbe ascoltare il proprio partner e comprenderne i desideri e non imporre qualcosa solo perché la maggioranza delle persone lo fa. Detto ciò sono innumerevoli i modi in cui trascorrere la giornata di San Valentino. Quest’anno San Valentino cade all’inizio del weekend: avete quindi un intero fine settimana per poter andare fuori con il vostro partner o anche solo fare una gita di un giorno.

San Valentino 2020 cade nel periodo del Carnevale: quindi potreste scegliere di trascorrerlo andando ad ammirare le sfilate dei carri in uno dei tanti Carnevali che si tengono nel nostro Paese. A Venezia, città romanticissima e sede di uno dei Carnevale più belli d’Italia, sono previsti eventi ad hoc per festeggiare San Valentino. E il 16, ossia domenica, c’è il tradizionale Volo dell’Angelo in piazza San Marco.

Potete scegliere poi per San Valentino 2020 di andare alle terme, uno dei luoghi più amati ovviamente dalle coppie: coccole e relax fra acqua calda e idromassaggi. Un sogno no? Alcuni centri termali sono aperti anche la sera per consentire bagni in acqua bollente al chiaro di luna. Più romantico di così! E se non potete raggiungere un centro termale non temete ci sono centri spa in città che possono riservare ore piacevolissime di coccole. Qui trovate le offerte di San Valentino alle terme.

Girare per la vostra città, passeggiando mano nella mano e scoprendo luoghi romantici inaspettati. Giriamo infatti sempre di corsa per le strade e raramente ci fermiamo a guardare vie o scorci e San Valentino può essere l’occasione per farlo. Qui trovate i luoghi migliori di Milano per scambiarsi un bacio e qui quelli di Roma.

Andare a pattinare in una pista di pattinaggio su ghiaccio, fare una passeggiata nella natura in un parco cittadino, andare a cena fuori od organizzare una cenetta romantica a casa.

Se avete la possibilità uscite dalla vostra città: che sia per andare a visitare un borgo, magari quelli più romantici d’Italia, o per ammirare borghi unici per San Valentino come Gradara nelle Marche o Alberobello in Puglia, o per conoscere una città romantica (qui i posti più romantici d’Italia), o ancora per passare un weekend in un agriturismo. Partite perché luoghi incantevoli vi attendono e non c’è niente come un viaggio, fosse anche solo una gita di un giorno, per rafforzare l’amore e farvi stare bene.

Regali per San Valentino 2020

Cosa regalare per San Valentino 2020 è ovviamente una scelta che dipende dai gusti del vostro partner. Sappiate però che non è necessario spendere cifre esagerate, è sufficiente azzeccare il regalo giusto o il pensiero adatto. Potete decidere se farvi un regalo di coppia, come un viaggio o un ingresso alle terme, o regalare qualcosa solo al partner.

Cercate di sostenere le sue passioni anche se non sono necessariamente le vostre: se è un patito di uno sport che voi non sopportare regalategli un biglietto per assistere a una partita. Sarà un modo di dire che lo amate più forte ed efficace di tanti altri.

A San Valentino il regalo giusto non è quello tanto quello utile, ma quello che fa avverare un desiderio: un paio di scarpe, un biglietto per un concerto, un tatuaggio o un cappotto ammirato a lungo in vetrina. Oppure un regalo che celebri la vostra unione: un bracciale con incisione, un libro di poesie d’amore, un telescopio per vedere la vostra stella. Fare qualcosa voi, con le vostre mani, senza comprare nulle è poi qualcosa che farà più colpo ancora e arriva dritto al cuore: una compilation musicale o un collage con le vostre foto ad esempio.

Ricette per San Valentino 2020

Una cena romantica in casa è un regalo apprezzato e la degna conclusione di una giornata d’amore. Sappiate però che dovrete curare con attenzione non tralasciando dettagli: apparecchiate con cura, magari spargendo dei petali di rosa rossa sulla tovaglia, scegliete un buon servizio di piatti e bicchieri, ricordatevi le candele e il sottofondo musicale.

Importante ovviamente è il menù della cena e la scelta deve ricadere su piatti profumati, magari usando alcuni ingredienti afrodisiaci (gamberi, peperoncino, cioccolata, frutti di bosco), non dovete esagerare con le porzioni e le portate. Non dovete infatti abbuffare, ma semplicemente assaporare insieme delle bontà. Se siete negati per la cucina, andate in un ristorante ad acquistare piatti già pronti, magari però sperimentatevi nel dolce o nell’antipasto. Fare qualcosa per la propria dolce metà è un segno di amore molto forte.

Se invece in cucina ve la cavate potete scegliere fra il pesce o la carne. Se scegliete il pesce: cocktail di gamberi o insalata di mare come antipasto, poi risotto agli scampi o pasta zucchine e gamberi, come secondo una spigola al sale e patate al forno. Come dolce soufflé di cioccolato e fragole. Se preferite la carne potete optare per sapori forti e decisi innaffiati da abbondante vino rosso: rotoli di melanzane e frutta, strangozzi ai porcini, pollo alla cacciatora con more e ribes, e per chiudere crema catalana con frutti di bosco. Spendete un po’ di tempo per il dolce: biscotti a forma di cuore, una torta a forma di cuore o qualcosa di buono a base degli ingredienti più afrodisiaci come cioccolato e peperoncino.