Rapina al cimitero | picchiano e derubano una vedova

Una donna che stava onorando la memoria del defunto marito subisce una violenta rapina al cimitero. Due ladri la feriscono e mettono a segno il colpo.

Una tremenda rapina al cimitero si è verificata a Prima Porta, a Roma. La vittima di questo episodio di delinquenza è una donna di 60 anni, che due malintenzionati hanno strattonato e poi spintonato con violenza.

Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di giocedì 13 febbraio 2020. La 60enne ha rimediato delle contusioni, per fortuna di lieve entità. Restano però lo spavento per quanto vissuto, come anche la delusione di avere dovuto subire un qualcosa di così brutto proprio sulla tomba dell’amato marito. Da quanto risulta, pare che i due delinquenti abbiano agito dopo avere preso di mira la loro vittima designata. Una volta constatata che non era accompagnata da nessuno, l’hanno pedinata poco dopo che lei era entrata nel cimitero, per poi attuare la rapina.

Rapina cimitero, i ladri hanno agito indisturbati

I ladri hanno atteso il momento giusto, quello in cui non c’era nessun attorno in grado di lanciare l’allarme. Così, lungo un viale alberato, uno ha strappato la borsa alla povera malcapitata scagliandola a terra con violenza mentre l’altro aspettava su di una automobile con il motore acceso. Subito dopo i due sono scappati senza lasciare alcuna traccia. Purtroppo non ci sono altri elementi utili alla loro cattura. A distanza di alcune ore, non si conoscono ancora le loro identità anche se la polizia è al lavoro. Gli agenti stanno passando in rassegna le immagini registrate dalle telecamere del circuito chiuso di sicurezza del cimitero. Si punta ad individuare anche il veicolo attraverso la targa.