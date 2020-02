Raffaella Carrà torna con Carramba che sorpresa? – VIDEO

La regina della televisione italiana Raffaella Carrà torna con Carramba che sorpresa dopo 25 anni: la clamorosa indiscrezione.

La futura stagione televisiva, ovvero quella che parte a settembre-ottobre del 2020, potrebbe riservare una succulenta sorpresa. I fan di Raffaella Carrà, ancora oggi icona indiscussa della tv italiana, non aspettano altro.

Dopo l’esperienza di A raccontare comincia tu, in onda su Rai 3, sembra infatti che la nota conduttrice televisiva potrebbe tornare al timone del programma che più di qualunque altro l’ha fatta conoscere.

Stiamo parlando proprio di Carramba che sorpresa!, la trasmissione cult degli anni Novanta, che la conduttrice ha portato avanti in varie versione per molti anni. Sottotitolato Che sorpresa dal 1995 al 1998 e nel 2002; Che fortuna dal 1998 al 2001 e nel 2008 – in seguito all’abbinamento con la Lotteria Italia, Carramba è stato senza dubbio uno dei programmi più fortunati della televisione italiana degli ultimi 25 anni. La trasmissione ha anche fatto diventare di uso comune alcune espressioni, divenute appunto dei veri e propri neologismi. Nel gergo comune, infatti, si parla di “carrambata” facendo riferimento a una sorpresa inattesa, proprio come quella che veniva fatta alla gente comune nel corso della trasmissione. Secondo quanto anticipato dal portale Blogo, le trattative tra la conduttrice e il neo-direttore di Raiuno Stefano Coletta sarebbero già in fase avanzata. Vedremo se andranno in porto.