Michelle Hunziker | rabbia social con la truccatrice | “Deficiente” FOTO

Una povera Michelle Hunziker se la prende con la sua truccatrice per una circostanza controversa accaduta nella notte in albergo. “Tutta colpa sua”.

Mai fare arrabbiare Michelle Hunziker. Se proprio volete però, un metodo a quanto pare efficace per fare irritare la moglie di Tomaso Trussardi è quello di svegliarla nel cuore della notte. Attualmente l’ex compagna di Eros Ramazzotti si trova a Berlino, in Germania. Presumibilmente per degli impegni di lavoro.

Con lei c’è anche Laura Barenghi, amica personale e truccatrice di fiducia da anni. La 43enne italo-svizzera ha sbottato proprio contro quest’ultima, in un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Che è molto seguito e vanta ben 4,3 milioni di followers. “Sei una deficiente”, ha scritto la bellissima Michelle, additando alla Barenghi la colpa di avere passato l’intera notte in bianco. Ma sono evidenti i tono scherzosi utilizzati dalla Hunziker.

Michelle Hunziker, la truccatrice le tira uno scherzo terribile

Laura le ha teso un vero e proprio tranello: uno scherzo che ha avuto come conseguenza il fatto di non aver più fatto chiudere occhio a Michelle. La sua truccatrice in qualche modo è riuscita a sottrarle la chiave della stanza e ci si è intrufolata dentro, verso le 04:30 del mattino. Poi con uno strillo ha svegliato la povera Hunziker di soprassalto. Uno scherzo veramente terribile. “E tu sei proprio una deficiente”, ha scherzato lei nei confronti della sua truccatrice, chiamandola più volte in questo modo in una storia di Instagram.

