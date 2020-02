Masterchef, gli eliminati salgono a nove: ecco chi è rimasto in gara

Nella puntata di ieri di Masterchef altri concorrenti hanno dovuto dire addio al sogno di diventare campioni della nona edizione, scopriamo chi è uscito.

Quella appena conclusa è stata una puntata densa di emozioni per i concorrenti e gli appassionati di Masterchef. Gli aspiranti cuochi hanno cominciato la sfida come al solito mettendosi alla prova con la Mistery Box. A primeggiare in questo test in cui bisogna valorizzare gli ingredienti che si trovano in una scatola con un primo o un secondo sono stati Davide, Luciano e Antonio. Tra i tre a spuntarla è stato Davide, il quale si è guadagnato il vantaggio di conoscere in anteprima i piatti da preparare durante l’Invention Test.

Il vantaggio non è bastato al concorrente per aggiudicarsi anche la seconda prova, in questa fase, infatti, a godere dei maggiori favori è stata Giulia, che ha dimostrato ancora una volta di aver fatto passi da gigante in queste settimane. A deludere i giudici invece sono stati Vincenzo, Luciano e Francesca. Tra loro tre i giudici hanno deciso di eliminare Vincenzo, a cui Cannavacciuolo ha voluto fare i propri auguri e lo ha spronato a non abbandonare la propria passione per la cucina.

Masterchef: prova in esterna e secondo eliminato

La vittoria nell‘Invention Test ha permesso a Giulia di guadagnare i gradi di capitano della squadra rossa per la prova in esterna. In questo caso rossi e blu si sono occupati di gestire un ristorante di Milano. A giudicare i loro piatti sono stati dei clienti che hanno pagato con un gettone del colore della squadra che hanno preferito. Ad aggiudicarsi la prova sono stati i blu.

Giulia ha subito il rimprovero di Locatelli e Barbieri per non aver saputo gestire i suoi in un momento di confusione, portando di fatto la squadra a non lavorare al meglio. Lei, Davide, Francesca e Marisa si sono sfidati al pressure test. Qui ad avere la peggio è stata Giulia, la quale è stata costretta a consegnare il grembiule e lasciare il programma.