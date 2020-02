L’Isola dei Famosi: nuove voci sul cast, chi sono i concorrenti – VIDEO

Nuove voci sul cast del reality show L’Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti dati per potenziali che sbarcheranno presto in Honduras.

Come ormai noto, non ci sarà Isola dei Famosi per Alessia Marcuzzi, “in pieno accordo con Mediaset”. Al suo posto, ecco arrivare Ilary Blasi. Prima le voci, poi la conferma ufficiale, intanto si è discusso anche su chi affiancherà lady Totti come inviato dall’Honduras.

L’inviato dovrebbe essere Alvin, che già ha lavorato al fianco di Ilary Blasi in un’altra fortunata trasmissione televisiva targata Mediaset. Mancano dunque i concorrenti “naufraghi” e si fanno i primissimi nomi.

La lista, in realtà, è già molto lunga e Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, e Sylvie Lubamba, dopo le vicissitudini con la giustizia, sono solo gli ultimi 2 arrivati. Tra gli altri nomi che si fanno, ci sono l’attrice Eleonora Giorgi, che ha già fatto il Grande Fratello Vip, proprio come Maria Monsé, altra papabile per sbarcare in Honduras, poi il neomelodico Rosario Miraggio e l’ex tronista Jack Vanore. Si parla poi di Sara Tommasi, Alessandra Mussolini e Alessia Macari, ma per ora siamo solo ai totonomi.