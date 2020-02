Jasmine Trinca: chi è Antonio Piarulli, l’ex compagno dell’attrice

Antonio Piarulli, chi è l’ex compagno dell’attrice Jasmine Trinca: figlia, quando si sono conosciuti, vita privata e relazione sentimentale.

Jasmine Trinca, attrice David di Donatello, e l’ex compagno di vita Antonio Piarulli si sono conosciuti ai tempi dell’università la Sapienza di Roma e sono stati insieme per moltissimi anni.

Leggi anche –> Jasmine Trinca, chi è: età, compagno, figlia e carriera dell’attrice

Classe 1981, all’epoca la futura attrice molto conosciuta e amata frequentava la facoltà di Archeologia. Tra i banchi della Sapienza, nei primissimi anni Duemila, l’incontro con il giovane a cui è rimasta a lungo legata.

Leggi anche –> Marito Paola Cortellesi, chi è Riccardo Milani: età, lavoro, vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Antonio Piarulli: ex compagno di Jasmine Trinca

La protagonista di Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek lasciò poi l’università per inseguire il suo sogno di attrice. Scelta che si rivelò azzeccata: un David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’Oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice, i premi da lei vinti. Al suo fianco, Antonio Piarulli, con cui nel 2009 ha avuto una figlia, Elsa.

La coppia però negli anni scorsi si è rotta e a quanto sappiamo attualmente l’attrice è single. Dopo aver perso la madre prematuramente, si è trasferita al Testaccio, il popolare quartiere romano dove è cresciuta, nella casa di famiglia, e oggi vive da sola con Elsa, la figlia a cui è molto legata. L’attrice è stata sempre molto riservata e sono rarissime le foto insieme al suo ex compagno.