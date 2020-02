Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia in crisi: cosa è successo

Nelle scorse ore Clizia Incorvaia si è mostrata in crisi. Parlando in giardino con Licia ha manifestato dei dubbi sulla relazione che ha intrapreso con Paolo Ciavarro.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Adesso che siamo entrati nel vivo del reality a chiamare l’attenzione del pubblico è principalmente la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’ex moglie di Sarcina è entrata nel programma con l’intenzione di non lasciarsi andare a relazioni. La situazione personale, infatti, è complicata e temeva che lasciarsi andare a comportamenti troppo spinti potesse danneggiare la figlia.

Con il passare dei giorni, però, l’amicizia e la complicità con Paolo sono aumentate in maniera esponenziale. Clizia ha cercato di resistere alle proprie emozioni ma alla fine ha ceduto e si è baciata con il figlio dell’attore. Il giorno dopo questi momenti d’intimità, l’influencer è stata colta dai dubbi, teme che fuori dal reality qualcuno possa giudicarla aspramente e non vuole affrontare un’altra bufera mediatica dopo quella vissuta in seguito alla separazione dal marito.

Clizia Incorvaia in crisi dopo gli attimi d’intimità con Paolo Ciavarro

A svelare questi dubbi è stata la stessa Clizia, in una conversazione a due con Licia Nunez nel giardino della casa più spiata d’Italia. All’amica l’influencer confessa: “Non pensavo e non volevo che accadesse qua, a onor del vero. Sarebbe stato meglio vivere l’esperienza come stavo facendo. Perché non mi va di dover rendere conto a tutti, sui miei sentimenti, su tutto”. Licia ascolta con tenerezza l’amica e cerca di consolarla: “Viviti questa emozione, sei viva. Sei bella per questo. È tutto semplice quando si è dall’altra parte, dall’altra parte del televisore. Tu sei qui ora, stai riflettendo perché sei umana!”.

Per Licia dunque Clizia non si dovrebbe preoccupare troppo del giudizio altrui, poiché chi non vive in prima persona l’esperienza non può capire fino in fondo cosa sta provando. Ciò nonostante Licia le vuole dare comunque un consiglio: “Non concederti del tutto, conserva sempre qualcosa per te, perché qualsiasi cosa succede, domani una corazza resta”.