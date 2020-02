Francesca Schianchi, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista

Chi è Francesca Schianchi: carriera e curiosità sulla giornalista nota perché ospite fissa della trasmissione di La7 ‘Propaganda live’.

Giornalista parlamentare della “La Stampa” e collaboratrice del programma “Propaganda Live” su La7 e prima ancora di ‘Gazebo’ su Raitre, Francesca Schianchi è divenuta negli anni un amato e noto volto televisivo.

Dopo la laurea in Lettere moderne, una specializzazione in storia del cinema e un master biennale in giornalismo a Bologna, avvia la sua carriera a Parigi, lavorando per l’Ansa.

Cosa c’è da sapere su Francesca Schianchi

Parmense, prima di diventare un volto noto della televisione grazie al sodalizio con Diego Bianchi in arte ‘Zoro’, Francesca Schianchi ha fatto molta gavetta e lavorato in grandi redazioni: L’espresso, Il Secolo XIX, La Stampa. Molto nota e apprezzata per il suo stile, la giornalista vive ormai da tre lustri a Roma e ha seguito in questi anni in prima persona molte vicende importanti, soprattutto dal punto di vista politico.

Classe 1976, giornalista professionista dal marzo 2006, diversi sono i servizi da lei realizzati che l’hanno resa nota. Attiva su Twitter, specializzata in comunicazione politica, in passato non sono mancate le sue ospitate televisive in cui ha tra gli altri polemizzato con il leader della Lega, Matteo Salvini.