Francesca De André | “Mia sorella Fabrizia una bugiarda”

La bella Francesca De André e la sorella Fabrizia, un rapporto ormai compromesso. “Questo perché lei ha mentito su me e Tambellini mentre ero al GF”.

Non trova pace Francesca De André con la sorella e con la sua famiglia in generale. Dopo il travagliato rapporto con suo padre Cristiano, la 30enne genovese non depone le armi neppure Fabrizia, come detto. Sul conto della quale dice: “Con lei ho chiuso per sempre”. Colpa della gestione del caso Giorgio Tambellini da parte di quest’ultima. Lui è lo storico fidanzato della stessa Francesca De André, e fece molto discutere per dei litigi avuti mentre la nipote del grande Fabrizio partecipava al ‘Grande Fratello’ nel 2019. Fabrizia accusava in pratica Giorgio di avere tradito sua sorella. Cosa che aveva portato Francesca a mettersi con Gennaro Lillio, conosciuto proprio all’interno della casa.

Francesca De André, lei accusa la sorella e Biagio D’Anelli

I due però sono rimasti insieme per pochi mesi, poi Francesca è tornata con Giorgio e non perdona Fabrizia per avere accusato il suo uomo alla leggera. Nello specifico, la stessa Francesca al settimanale ‘Mio’ accusa sua sorella e Biagio D’Anelli “di avere orchestrato il finto tradimento di Giorgio. Questo mi ha causato problemi di salute. Lo hanno fatto per avere di visibilità, Biagio andava da Barbara D’Urso a parlare di me. Non escludo che si siano anche fidanzati. Giorgio mi ha mostrato prove della sua fedeltà e di quale fosse la realtà dei fatti, soprattutto con audio e chat”.

“Non mi fido di mia sorella Fabrizia”

Risultato, Francesca non si fida più di Fabrizia: “Non potrò mai più farlo. Mi ha vista piangere e stare male e nonostante ciò ha proseguito comunque con la sua farsa. Ormai sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Per fortuna ci sono gli amici”. Con Tambellini ora le cose vanno molto bene ed i due da poco convivono. Ma Francesca dice che le manca molto il piccolo Riccardo, suo nipote. Figlio proprio di Fabrizia. “Per lui ci sono sempre stata e vorrei che fosse ancora così. Quando sarà più grande sono certa che potrò riavvicinarmi a lui, sarò una zia sempre presente”.