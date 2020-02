Enigma delle quattro porte, quale dovrà essere aperta?

Risolviamo insieme l’enigma delle quattro porte: il rompicapo logico che sta facendo impazzire tutti sul web. Ecco la soluzione

Nelle ultime ore si è diffuso rapidamente un rompicapo logico, dove non ci sono difficili operazioni matematiche da risolvere ma soltanto il 3–5% riesce a risolvere l’indovinello. Nella foto si può analizzare la situazione: il protagonista si chiama Tom ed è un ragazzo che durante una gita nel bosco si imbatte in una strana casa. Entrando dalla porta d’ingresso quest’ultima si chiude all’improvvisa. Per uscire dalla situazione ci sono davanti a lui quattro porte, che potrebbero rappresentare la salvezza o la sua morte: dietro la prima c’è un enorme ed affamato squalo; dietro la seconda una grossa massa radioattiva ed informe; alla terza un ambiente saturo di gas velenoso, infine, dietro la quarta un assassino che ha ucciso nel 1916 più di 200 persone.

Enigma delle quattro porte, ecco la soluzione

Ora bisognerà trovare la porta che potrebbe rappresentare quella per la sopravvivenza di Tom: non sarà facile risolvere l’enigma visto che molti sbagliano proprio per sicurezza. Vi siete arresi? Ecco la soluzione. La porta da scegliere è la numero quattro visto che basta tener conto delle date. Se l’assassino era del 1916 attualmente non era quasi di sicuro più in vita e così non poteva far male a Tom.