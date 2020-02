Emma Marrone non ci sta, basta violenze: ci vuole rispetto

Emma Marrone ha approfittato del giorno degli innamorati per lanciare un appello importante sul rispetto delle donne e contro la violenza di genere.

La scorsa settimana Emma Marrone è stata una delle ospiti d’onore del Festival di Sanremo. La cantante salentina è salita sul palco dell’Ariston per presentare il film ‘Gli anni più belli‘ nel quale recita al fianco di alcuni degli attori più importanti dell’intero panorama cinematografico italiano. Chiaramente lo ha fatto anche per cantare alcuni dei suoi brani più amati dal pubblico, sia sul palco del Festival, che nella piazza adiacente il noto teatro.

Il contributo più importante che ha dato alla kermesse canora, però, è probabilmente quello sociale. La sera di venerdì, Emma è salita sul palco insieme alle più importanti cantanti italiane ed ha annunciato un concerto a Campo Volo. Non si tratterà di una semplice reunion di grandi cantanti, ma di un evento dedicato alla consapevolezza sulla problematica del femminicidio. Le artiste si esibiranno per contrastare i fenomeni di violenza di genere che ancora troppo spesso sono alla base di crimini efferati.

Emma Marrone: “Le donne amatele e rispettatele ogni giorno”

Nel giorno dedicato agli innamorati di tutto il mondo, Emma ha voluto ricordare a tutti i fan del concerto evento che si terrà il 19 settembre. Nel farlo ha anche condiviso un messaggio importante: “Le donne amatele e rispettatele ogni giorno. Buona festa dell’AMORE UNIVERSALE! Vi aspettiamo ❤️”. Emma sa di avere un seguito importante ed ha deciso di sfruttarlo per veicolare dei messaggi sociali rilevanti, come la necessità di abbattere una volta per tutte la violenza di genere. Un impegno, quello della cantante salentina, che probabilmente continuerà per tutto il 2020 e oltre.