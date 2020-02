Coronavirus, Buffon gela il tifoso asiatico: “C**o sei di Whuan?” – VIDEO

Il portiere bianconero Gigi Buffon ha risposto a un tifoso di origini asiatiche che gli chiedeva un autografo con una domanda decisamente di cattivo gusto.

Gianluigi Buffon nel mirino per una battuta infelice cui si è lasciato andare al termine di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia (il ritorno il 4 marzo all’Allianz Stadium) terminata 1-1 a San Siro in virtù dei gol segnati da Rebic e Cristiano Ronaldo. Mentre era in zona mista per rilasciare le ultime interviste, il portiere bianconero si è intrattenuto con alcuni tifosi per scattare qualche selfie e firmare autografi. E ha rivolto a un tifoso di origini asiatiche una domanda decisamente di cattivo gusto.

Leggi anche –> Coronavirus, famiglia terrorizzata: neonato di 8 mesi presenta tutti i sintomi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’infelice battuta di Gigi Buffon in zona mista dopo Milan-Juve

“Devi stare attento al corona, ti guardo eh. Ca**o sei di Wuhan (la città da cui si è diffuso il coronavirus, ndr), eh?” ha detto Gigi Buffon al malcapitato sostenitore asiatico. Parole che hanno fatto ridere alcuni presenti, ma anche irritato o addirittura indignato chi sta vivendo un autentico dramma per via dell’emergenza sanitaria esplosa in Cina. Intanto il breve video postato su Twitter da @90ordnasselA ha fatto il giro della Rete…

Leggi anche –> Buffon e Ilaria D’Amico, le nozze diventano un giallo: tutto rimandato

EDS