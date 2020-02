Bugo scala le classifiche d’ascolto dopo la lite con Morgan – Video

Il Sanremo di Bugo si è concluso con una violenta lite con Morgan e l’abbandono del palco. Il cantante si può consolare con gli ascolti del suo brano.

Non tutti i mali vengono per nuocere! Se n’è reso conto anche Bugo, cantante che ha partecipato in coppia con Morgan al Festival di Sanremo. Fino a venerdì sera la sua presenza alla kermesse canora non aveva lasciato il segno. Il suo brano era uno di quelli meno graditi dalla giuria demoscopica e nella serata delle cover c’è stato più di qualche problema prima dell’esibizione.

Venerdì sera Morgan ha cambiato il testo della canzone e fatto arrabbiare il collega che ha lasciato il palco. Nei giorni successivi i media si sono concentrati sulle motivazioni di questa lite. L’ex frontman dei Bluvertigo ha dato la propria versione dei fatti, ed il manager di Bugo ha risposto a tono. Ma al di là della ragione, della squalifica giusta o ingiusta, ciò che emerge da tutto questo è che la lite ha dato visibilità all’artista di Rho. Il suo brano di Sanremo sta scalando le classifiche d’ascolto su iTunes e Spotify. Mentre l’album dal quale è stato estratto è al secondo posto delle vendite su iTunes.

