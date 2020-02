Barbara De Santi: da Uomini e Donne alla musica – VIDEO

Da Uomini e Donne alla musica: il primo singolo della Dama del programma, Barbara De Santi, insieme alla girlband delle Loom Loom.

Dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne, alla musica il passo è breve. Lo sa bene Barbara De Santi, leader ‘d’eccezione’ di una girlband dal nome Loom Loom, appena uscite con il singolo tormentone su Youtube.

Lo scorso 10 febbraio le Loom Loom hanno infatti pubblicato su Youtube il video musicale del loro primo singolo, L’Estate Viene e Va.

Oltre alla De Santi, ci sono Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato con la partecipazione del chitarrista Daniele Bonadei. Il brano – c’è da dirlo – non è diventato immediatamente il tormentone sperato, con appena un paio di migliaia di visualizzazioni in questi primissimi giorni. Ma in molti sono pronti a scommettere che la popolarità della Dama della trasmissione tv avrà anche ripercussioni in termini di visibilità sulla canzone.