Alessia Marcuzzi, scatti ‘hot’: si vede più del dovuto

Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice italiana, si lascia andare a scatti ‘hot’. Eppure non si rende conto che si vede più del dovuto nelle foto.

Alessia Marcuzzi, di 48 anni, è una tra le donne italiane più belle. Conduttrice, attrice, modella e showgirl: Alessia ha fatto di tutto e di più. Ha condotto alcuni tra i programmi più conosciuti del panorama italiano, da Mai dire gol, a Le Iene al Grande Fratello e L’isola dei famosi. Oggi è al centro delle news a causa di un servizio fotografico piccante al quale si è concessa, che ha lasciato intravedere forse un po’ più del dovuto…

Visualizza questo post su Instagram Mini Ele frange🧡 #comingoutsoon #marksandangels #marksandangelsbyalessiamarcuzzi Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 12 Feb 2020 alle ore 12:20 PST

Del fisico mozzafiato, Alessia Marcuzzi ne va fiera e fa bene. Le sue curve non passano inosservate e non sono passate inosservate neanche nei video del backstage per lo shooting fotografico della sua collezione di borse della linea Marks&Angels di cui è fondatrice. Nelle tante Instagram stories che Alessia ha condiviso, bellissima nella sua mise leopardata e con le lunghe gambe in evidenza, si intravede però fin troppo.

Tra le gambe incrociate della bella Alessia, infatti, emerge anche la trama dell’intimo che indossa, rivelato dalla posa osé. Alessia Marcuzzi è conosciuta anche per la sua vita privata e le sue relazioni, prima con l’ex calciatore Simone Inzaghi, dalla quale è nato suo figlio Tommaso e poi con Francesco Facchinetti, con la quale ha avuto la figlia Mia. Dal 2014 è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi.

