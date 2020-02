Stasera in tv – Skianto Sanremo 67: ospiti e anticipazioni, oggi 13 febbraio

Da stasera in televisione, Skianto Sanremo 67 è il primo dei due appuntamenti di Rai 3 con Filippo Timi: tutti gli ospiti e cosa ci racconta il programma

L’attore Filippo Timi condurrà due appuntamenti che guardano a 360 gradi verso il passato e il futuro del mondo dello spettacolo.

Il primo dei due appuntamenti in onda in questa serata in tv si intitola Skianto Sanremo 67, titolo ovviamente non casuale.

Ma di cosa si tratta? Chi saranno gli ospiti?

Tutto ciò che riguarda la trasmissione in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

Skianto Sanremo 67: programma che parte da una domanda

Cosa sarebbe successo se Luigi Tenco non fosse stato escluso da Sanremo nel 1967?



Questo è il quesito che muove gli ingranaggi dell’intero show condotto da Filippo Timi. Finita la 70° edizione del Festival di Sanremo, l’attore ci riporta indietro, a melodie diverse certo, ma che interpretano pur sempre gli stessi valori universali.

Il one man show confluirà l’attenzione verso il Festival della canzone italiana del 1967, durante il quale Luigi Tenco perse la vita tragicamente.

Sarà uno spettacolo teatrale che porterà sul palco racconti, musica, ballo e le testimonianze di chi rese grande quell’edizione del Festival. Ci sarà, infatti, Pippo Baudo e il riarrangiamento degli storici brani della kermesse sanremese interpretati dalle più importanti voci del nostro tempo. Si esibiranno Mario Biondi, Simona Molinari, Petra Magoni, China Moses e molti altri cantanti e si alterneranno monologhi e momenti di risate. Oltre al tributo alla competizione di Sanremo, Skianto Sanremo 67 rappresenta anche un prolungamento dell’omonimo album di Filippo Timi, in prossima uscita, nel quale lo show man reinterpreta i più grandi successi di Fred Buscaglione.

