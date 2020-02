Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 13 febbraio

MasterChef Italia giunge al nono appuntamento con i nove concorrenti rimasti in gara: tutte le anticipazioni e i giudici guest star, ospiti di oggi nel cooking show.

Stasera in televisione MasterChef Italia 9 torna alla sfida fra i nove aspiranti chef rimasti in gara.

Il cooking show inizierà alle ore 21.15 su Sky 1.

Gli ultimi eliminati sono stati Milenys De Las Mercedes e Giada Meloni (alias La signorina Precisetti). Le due donne, nonostante abbiano dimostrato in più di un’occasione la loro bravura ai fornelli, nell’ultimo appuntamento hanno compiuto alcuni errori che si sono dimostrati fatali.

Scopriamo insieme cosa accadrà in questa serata in tv a MasterChef, i giudici e le temibili prove in programma.

MasterChef Italia 9: il cerchio si stringe

I concorrenti di MasterChef Italia 9 sono entrati di diritto nella top ten e questa sera in tv si sfideranno a colpi di ricette (e di genio) per aggiudicarsi il titolo di 9° MasterChef italiano. Giudici della competizione saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma vi saranno anche molti altri famosi esponenti dell’arte culinaria a mettere in difficoltà gli aspiranti chef.

Le prove:

Mystery Box

Sotto la misteriosa cassetta di MasterChef i concorrenti troveranno oggi cinque diversi tipi di farina da abbinare al giusto latte per creare un piatto dal gusto unico.

Solo chi vincerà la Mystery si aggiudicherà un vantaggio cruciare durante la successiva competizione.

Invention Test

Il tema della seconda prova sarà la cucina di lago . Questa verrà introdotta da uno dei suoi massimi esponenti, lo chef stellato Davide Caranchini , il quale stupirà i concorrenti con le sue creazioni. Il vincitore dell’Invention scongiurerà l’eliminazione e verrà proclamato di diritto capo brigata nella successiva gara.





Prova in esterna

La competizione si sposterà dalla cucina di MasterChef a quelle dei due locali il Santa Virginia e Da I Gemelli.

I due ristoranti si trovano a Brera, nel centro di Milano, entrambi in Via San Marco e stasera… si daranno più filo da torcere del solito. Solo la brigata che riuscirà a innovare pur mantenendo fede alla tradizione potrà aggiudicarsi la prova.

Pressure Test

La brigata perdente dovrà abbandonare la fratellanza che si crea durante il lavoro di squadra per affrontarsi faccia a faccia e con il coltello fra i denti, mentre i vincitori si godranno l’arrivo degli ospiti, gli Chef stellati Ernesto e Alfonso Iaccarino, dalla balconata.

I 9 aspiranti chef rimasti in gara: Antonio

Davide

Francesca

Giulia

Luciano

Maria Teresa

Marisa

Nicolò

Vincenzo

